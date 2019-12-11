Вратарь «Эдмонтона» Микко Коскинен пропустил шайбу с центра площадки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

«Ойлерс» уступали после стартовой 20-минутки 0:3, восстановили равновесие, но на 50-й и 53-й минутах пропустили еще две шайбы. Окончательно судьбу встречи решил эпизод на 56-й минуте. Защитник «Каролины» Даги Хэмилтон находился в средней зоне и зряче пробил в сторону ворот. 31-летний финский голкипер не среагировал, и шайба оказалась в воротах.

Ранее Коскинен выступал в КХЛ за «Сибирь» и СКА.

«Каролина» выиграла со счетом 6:3, российский форвард Андрей Свечников стал автором двух ассистов.

Макдэвид дискредитировал себя, потеряв шайбу во время буллита

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере