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Экс-вратарь СКА пропустил в НХЛ шайбу с середины площадки

Экс-вратарь СКА пропустил в НХЛ шайбу с середины площадки
Eurosport

1 час назад

День Микко Коскинена не задался.

Вратарь «Эдмонтона» Микко Коскинен пропустил шайбу с центра площадки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

«Ойлерс» уступали после стартовой 20-минутки 0:3, восстановили равновесие, но на 50-й и 53-й минутах пропустили еще две шайбы. Окончательно судьбу встречи решил эпизод на 56-й минуте. Защитник «Каролины» Даги Хэмилтон находился в средней зоне и зряче пробил в сторону ворот. 31-летний финский голкипер не среагировал, и шайба оказалась в воротах.

  • Ранее Коскинен выступал в КХЛ за «Сибирь» и СКА.
  • «Каролина» выиграла со счетом 6:3, российский форвард Андрей Свечников стал автором двух ассистов.

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