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Зайцев потребовал от экс-жены алименты на содержание дочек. Его зарплата – 4,5 млн в год
Кажется, справедливостью здесь и не пахнет – в дело вмешалась личная неприязнь.
Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев потребовал у бывшей жены Маргариты алименты на содержание двух несовершеннолетних дочек, сообщает Mash.
28-летний спортсмен будет через суд добиваться от экс-супруги выплаты одной трети ее доходов.
- Зарплата Зайцева в «Оттаве» составляет 4,5 млн долларов в год (до вычета налогов).
- Ранее Маргарита опубликовала в инстаграме видео, где Зайцев в компании двух мужчин забрал у нее дочерей.
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