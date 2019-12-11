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Зайцев потребовал от экс-жены алименты на содержание дочек. Его зарплата – 4,5 млн в год

Зайцев потребовал от экс-жены алименты на содержание дочек. Его зарплата – 4,5 млн в год
Eurosport

58 мин. назад

Кажется, справедливостью здесь и не пахнет – в дело вмешалась личная неприязнь.

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев потребовал у бывшей жены Маргариты алименты на содержание двух несовершеннолетних дочек, сообщает Mash.

28-летний спортсмен будет через суд добиваться от экс-супруги выплаты одной трети ее доходов.

  • Зарплата Зайцева в «Оттаве» составляет 4,5 млн долларов в год (до вычета налогов).
  • Ранее Маргарита опубликовала в инстаграме видео, где Зайцев в компании двух мужчин забрал у нее дочерей.

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