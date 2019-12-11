Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев потребовал у бывшей жены Маргариты алименты на содержание двух несовершеннолетних дочек, сообщает Mash.

28-летний спортсмен будет через суд добиваться от экс-супруги выплаты одной трети ее доходов.

Зарплата Зайцева в «Оттаве» составляет 4,5 млн долларов в год (до вычета налогов).

Ранее Маргарита опубликовала в инстаграме видео, где Зайцев в компании двух мужчин забрал у нее дочерей.

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