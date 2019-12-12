Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин ответил на вопросы о жизни в США.

– Местные болельщики попросили меня узнать, любите ли вы Америку.

– Да. Здесь мой второй дом. Я живу в Вашингтоне уже почти 15 лет, у меня много друзей, хорошие отношения с местными жителями. Мы внесли весомый вклад в развитие хоккея в городе. Неважно, кто ты: русский, чех, швед или кто-то еще. Все люди равны, и к каждому должно быть уважение. Мне здесь нравится.

– Сталкиваетесь ли вы, как иностранец, выходец из России, с особой необходимостью производить о себе благоприятное впечатление и вести себя в США как образцовый американец?

– Я родился и вырос в России, впоследствии приехал сюда, прожил уже почти 15 лет, пережил самые хорошие моменты. Мне здесь нравится. Нравится город, моя команда, наша организация, люди, которые меня окружают. Как я уже сказал, у меня здесь много хороших друзей, с которыми я на связи. Все очень здорово, – цитирует Овечкина RT.

В регулярном чемпионате НХЛ-2019/20 Овечкин провел 32 матча, забросил 21 шайбу и отдал 12 ассистов.

В 2018 году «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. В финальной серии «Кэпиталс» победили «Лас-Вегас».

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