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Овечкин отработал силовой на рефери и отправил его в больницу

Овечкин отработал силовой на рефери и отправил его в больницу
Eurosport

1 час назадОбновлено 45 мин. назад

Кэп «Вашингтона» что-то перепутал.

«Вашингтон» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:2.

Капитан хозяев Александр Овечкин не забил, но отметился кое-чем более ярким – хоккеист на полном ходу врубился в рефери и отправил его в нокдаун.

Судья самостоятельно покинул лед, но доработать встречу ему не удалось. Как сообщает «Спорт-Экспресс», Джона Макисаака после инцидента доставили в больницу.

  • Ранее в этом сезоне Ови разбил в кровь лицо судьи.
  • В регулярном чемпионате НХЛ-2019/20 Овечкин провел 32 матча, забросил 21 шайбу и отдал 12 ассистов.

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