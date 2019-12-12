«Вашингтон» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:2.

Капитан хозяев Александр Овечкин не забил, но отметился кое-чем более ярким – хоккеист на полном ходу врубился в рефери и отправил его в нокдаун.

Судья самостоятельно покинул лед, но доработать встречу ему не удалось. Как сообщает «Спорт-Экспресс», Джона Макисаака после инцидента доставили в больницу.

Ранее в этом сезоне Ови разбил в кровь лицо судьи.

В регулярном чемпионате НХЛ-2019/20 Овечкин провел 32 матча, забросил 21 шайбу и отдал 12 ассистов.

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