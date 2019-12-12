Российский капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил награду имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в Америке.

«Это большая честь. Потрясающее чувство – быть связанным с такой компанией. Среди обладателей награды много громких имен, так что это здорово. «Вашингтон» делает невероятную работу, как и другие организации в округе и во всей лиге для помощи детям и всем, кто в ней нуждается. Это наш долг», – цитирует Александра сайт Зала хоккейной славы НХЛ.

Награду вручают с 1999 года, когда ее обладателем стал сам Уэйн Гретцки.

34-летний Овечкин проводит уже 15-й сезон в НХЛ. Он завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли в 2018 году.

Овечкин с 679 голами занимает 12-е место в таблице лучших снайперов в истории НХЛ. Лидирует Гретцки с 894 заброшенными шайбами.

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