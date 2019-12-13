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Панарин оформил хет-трик, добавил ассист и стал звездой матча с «Сан-Хосе»

Панарин оформил хет-трик, добавил ассист и стал звездой матча с «Сан-Хосе»
Eurosport

1 час назад

Форвард в огне.

«Рейнджерс» в выездном матче НХЛ обыграли «Сан-Хосе» со счетом 6:3. Хет-триком в составе гостей отметился российский хоккеист Артемий Панарин.

Россиянин забивал на 28-й, 57-й и 58-й минутах, сделал ассист и стал первой звездой матча.

  • Это третий хет-трик в карьере Панарина. Он оформил шесть шайб в пяти последних матчах, всего у игрока 18 шайб за сезон.
  • Российский вратарь «Рейнджерс» Георгиев потащил 15 бросков из 18.

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