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Панарин оформил хет-трик, добавил ассист и стал звездой матча с «Сан-Хосе»
Форвард в огне.
«Рейнджерс» в выездном матче НХЛ обыграли «Сан-Хосе» со счетом 6:3. Хет-триком в составе гостей отметился российский хоккеист Артемий Панарин.
Россиянин забивал на 28-й, 57-й и 58-й минутах, сделал ассист и стал первой звездой матча.
- Это третий хет-трик в карьере Панарина. Он оформил шесть шайб в пяти последних матчах, всего у игрока 18 шайб за сезон.
- Российский вратарь «Рейнджерс» Георгиев потащил 15 бросков из 18.
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