Украинская поп-певица Анна Седокова вступилась за бывшую жену защитника «Оттавы» Никиты Зайцева, у которой силой отняли двух дочерей.

«Сложная тема для разговора. Все друзья сегодня присылают мне видео про девушку Маргариту, у которой семья бывшего мужа забрала детей на улице. Долго думала, выкладывать это видео или нет. Для меня это болезненная тема, учитывая то, через что я прошла. Но я все-таки выложу видео, посмотрите.

Дети – это не игрушка! И это не плюшевые медведи, с которыми весело проводить время. Каждое такое действие наносит неизгладимый удар по психике ребенка и навсегда откликнется в его памяти. Нельзя совершать такие поступки. Правительство должно способствовать тому, чтобы все возвращалось на свои места. Люди должны разбираться в судах, а не хватать людей и уезжать.

Это невозможно! Представьте, что станет с нашим государством, если так все начнут делать. Бабушки и дедушки будут выхватывать детей у мам, папы – у бывших жен, а бывшие жены начнут забирать других детей. Вы понимаете, что будет твориться?! Нельзя так делать. Есть документы, есть суды. Это то, что должно работать в нашем государстве. Сил всем и терпения», – сказала Седокова в инстасторис.

Седокова входила в «золотой» состав группы «ВИА Гра».

В 2004-2006 гг. Анна была замужем за белорусским и украинским футболистом Валентином Белькевичем.

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