«Дети – это не игрушка». Седокова вступилась за бывшую жену Зайцева, у которой отняли дочек
Певица прошла через подобный ужас, когда развелась с бизнесменом Максимом Чернявским.
Украинская поп-певица Анна Седокова вступилась за бывшую жену защитника «Оттавы» Никиты Зайцева, у которой силой отняли двух дочерей.
«Сложная тема для разговора. Все друзья сегодня присылают мне видео про девушку Маргариту, у которой семья бывшего мужа забрала детей на улице. Долго думала, выкладывать это видео или нет. Для меня это болезненная тема, учитывая то, через что я прошла. Но я все-таки выложу видео, посмотрите.
Дети – это не игрушка! И это не плюшевые медведи, с которыми весело проводить время. Каждое такое действие наносит неизгладимый удар по психике ребенка и навсегда откликнется в его памяти. Нельзя совершать такие поступки. Правительство должно способствовать тому, чтобы все возвращалось на свои места. Люди должны разбираться в судах, а не хватать людей и уезжать.
Это невозможно! Представьте, что станет с нашим государством, если так все начнут делать. Бабушки и дедушки будут выхватывать детей у мам, папы – у бывших жен, а бывшие жены начнут забирать других детей. Вы понимаете, что будет твориться?! Нельзя так делать. Есть документы, есть суды. Это то, что должно работать в нашем государстве. Сил всем и терпения», – сказала Седокова в инстасторис.
- Седокова входила в «золотой» состав группы «ВИА Гра».
- В 2004-2006 гг. Анна была замужем за белорусским и украинским футболистом Валентином Белькевичем.
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