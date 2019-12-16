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«Лос-Анджелес» вывел Ковальчука из команды на драфт отказов
Илья будет искать новую команду по ходу сезона.
«Лос-Анджелес» выпустил заявление касательно российского нападающего клуба Ильи Ковальчука.
«Илья Ковальчук покинул команду и переведен на драфт отказов с целью расторжения контракта с клубом», – сообщается на официальном сайте «Лос-Анджелеса».
- До «Лос-Анджелеса» Ковальчук выступал за СКА, «Нью-Джерси», «Атланту», «Химик», «Ак Барс» и московский «Спартак».
- Ковальчук – двукратный чемпион мира, победитель Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, двукратный серебряный призер чемпионата мира.
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