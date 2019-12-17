Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев выложил фото в свитере, на котором изображен президент России Владимир Путин в рождественском колпаке.

21-летний хоккеист позирует вместе с девушкой, которая одета таким же образом. «Merry Putmas», – написано на свитерах.

Сергачев закрыл комментарии к публикации, хотя под другими изображениями аккаунта можно оставить отклики.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Михаил забросил четыре шайбы и сделал 12 ассистов.

Сергачев играет в «Тампе» с лета 2017 года.

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