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Сергачев выложил фото в свитере с рождественским Путиным и закрыл комментарии

Сергачев выложил фото в свитере с рождественским Путиным и закрыл комментарии
Eurosport

1 час назад

Вдруг кто-то осмелится написать негатив.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев выложил фото в свитере, на котором изображен президент России Владимир Путин в рождественском колпаке.

21-летний хоккеист позирует вместе с девушкой, которая одета таким же образом. «Merry Putmas», – написано на свитерах.

Сергачев закрыл комментарии к публикации, хотя под другими изображениями аккаунта можно оставить отклики.

  • В текущем сезоне регулярного чемпионата Михаил забросил четыре шайбы и сделал 12 ассистов.
  • Сергачев играет в «Тампе» с лета 2017 года.

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