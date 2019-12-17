Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев работает над получением канадского гражданства.

По информации телеграм-канала Mash, оформление находится на завершающей стадии, через два месяца 28-летний хоккеист получит новый паспорт.

Сведениями с источником поделилась бывшая жена хоккеиста Маргарита, которая также хотела получить канадское гражданство, но позже отказалась от идеи. Женщина считает, что документы Канады помогут Зайцеву окончательно увезти их общих детей, которых Никита якобы похитил у матери.

Никита и Маргарита поженились в 2015 году, а в 2016 и 2017 гг. в их семье родились две дочки. Некоторое время назад стало известно, что пара развелась.

Россия и Канада не заключили договор о двойном гражданстве.

Гражданство США имеет русский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Бывшая жена Зайцева выложила видео с похищением детей. По ее словам, виноваты родственники мужа

Подписывайся на нас Вконтакте