Маргарита Зайцева, бывшая жена защитника «Оттавы» Никиты Зайцева, рассказала о причинах развода с мужем.

«Все пошло по наклонной с момента рождения моей второй дочки. Я стала меньше уделять времени мужу. И с головой ушла в это. Малышка постоянно со мной. Старшая, соответственно, тоже. На этой почве у нас начались конфликты. Часто ссорились из-за его родителей. А потом разошлись.

К тому же мне часто писали об изменах, о связях моего мужа с кем-то. Но я просто не обращала на это внимание, потому что верила человеку, доверяла, любила. Писали конкретные фамилии. Рассказывали, что Никита спрашивает, где бы вызвать девушку на час.

Я рассказывала ему, спрашивала, он говорил: «Да ты что? Естественно, нет». Вопрос закрывался – без скандалов, без сцен. Я ему доверяла. На момент расставания у Никиты уже была девушка, он был с ней в отношениях. Сейчас уже другая», – приводит слова Зайцевой Mash.

Также Маргарита рассказала о том, почему ее бывший муж забрал у нее двух дочек: «Никита вообще никогда не требовал от меня детей. Он прекрасно видел мое отношение к семейному очагу, к дому, к быту, как я с этим справляюсь. И, соответственно, с детьми тоже была очень серьезная связь. Он все это прекрасно понимал. Единственное, просто пугал, когда были конфликты. Чуть что – «детей сразу заберу через инстанции определенные, негосударственные».

Сразу по возвращении в Россию я девочек забрала (у родителей Никиты). Они жили с ними полтора месяца. Дети посреди ночи просыпались и бежали ко мне в комнату, искали: «Мамочка-мамочка, пожалуйста, никуда не уходи». Они очень переживали нашу с ними разлуку до этого, и, естественно, для них это был огромный стресс, не могли уснуть долго. Только я их привела в более-менее спокойное состояние, как происходит это ужасная ситуация. Я не знаю, чем нужно руководствоваться, чтобы своих же собственных детей поставить в такое положение.

Я сейчас в таком состоянии, что боюсь даже из дома выходить. Что меня ждет за углом? Постоянно слежки какие-то. Ночью какие-то машины у меня у дома. То какие-то звонки. Угрозы Игоря (это отец Зайцева – прим. Eurosport.ru), что он уничтожит меня. Поэтому я боюсь всего. За детей. Неизвестно, что можно ожидать от этих людей. И я не могу на 100% быть уверенной в том, что моих детей любым способом, не очень легальным, не вывезут за границу».

До перехода в «Оттаву» Зайцев выступал за «Торонто», ЦСКА, «Зауралье», «Сибирь» и «Сибирских снайперов».

В нынешнем сезоне НХЛ Зайцев провел 32 матча и отдал восемь голевых передач.

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