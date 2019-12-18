Getty Images
Свечников снова сыграл в лакросс и забросил шикарную шайбу из-за ворот
Российский хоккеист умеет делать красиво.
«Каролина» со счетом 6:3 обыграла «Виннипег» в гостевом матче НХЛ. Российский страйкер гостей Андрей Свечников на 34-й минуте забил красивейшую шайбу.
19-летний форвард принял шайбу за воротами, подцепил ее клюшкой и занес в верхний угол ворот.
Хоккеист уже проделывал такой трюк в матче против «Калгари».
- У Свечникова в текущем сезоне 35 очков (14 шайб + 21 передача) в 34 матчах.
- В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» занимает четвертое место.
Канадка переехала в Россию ради хоккеиста «Трактора». Она любит фитнес и жаркие фото
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте