«Каролина» со счетом 6:3 обыграла «Виннипег» в гостевом матче НХЛ. Российский страйкер гостей Андрей Свечников на 34-й минуте забил красивейшую шайбу.

19-летний форвард принял шайбу за воротами, подцепил ее клюшкой и занес в верхний угол ворот.

Хоккеист уже проделывал такой трюк в матче против «Калгари».

У Свечникова в текущем сезоне 35 очков (14 шайб + 21 передача) в 34 матчах.

В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» занимает четвертое место.

Канадка переехала в Россию ради хоккеиста «Трактора». Она любит фитнес и жаркие фото

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте