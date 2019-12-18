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Свечников снова сыграл в лакросс и забросил шикарную шайбу из-за ворот

Свечников снова сыграл в лакросс и забросил шикарную шайбу из-за ворот
Eurosport

1 час назад

Российский хоккеист умеет делать красиво.

«Каролина» со счетом 6:3 обыграла «Виннипег» в гостевом матче НХЛ. Российский страйкер гостей Андрей Свечников на 34-й минуте забил красивейшую шайбу.

19-летний форвард принял шайбу за воротами, подцепил ее клюшкой и занес в верхний угол ворот.

Хоккеист уже проделывал такой трюк в матче против «Калгари».

  • У Свечникова в текущем сезоне 35 очков (14 шайб + 21 передача) в 34 матчах.
  • В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» занимает четвертое место.

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