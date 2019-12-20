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ESPN включил Овечкина в тройку лучших в НХЛ за 10 лет. В сотне еще 9 русских
Первое место, к сожалению, не у России.
Десять российских хоккеистов попали в топ-100 лучших игроков НХЛ за десятилетие по версии ESPN.
Список возглавил нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, вторым стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, третий – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Шестое место – у одноклубника Кросби Евгения Малкина.
Также в рейтинг попали Павел Дацюк (11-е место), Никита Кучеров (14), Сергей Бобровский (21), Владимир Тарасенко (25), Артемий Панарин (64), Андрей Василевский (87), Илья Ковальчук (88) и Александр Семин (100). Чех Яромир Ягр стал 98-м. С полным списком можно ознакомиться здесь.
- Действующий обладатель Кубка Стэнли – «Сент-Луис» Владимира Тарасенко.
- В данный момент турнирную таблицу регулярного чемпионата НХЛ возглавляет «Вашингтон».
Овечкин получил награду имени Гретцки за развитие хоккея в США