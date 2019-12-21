«Вашингтон» раскрошил в гостях «Нью-Джерси» – 6:3.

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин набрал два очка в матче (1+1).

В конце первого периода столичная команда проигрывала 0:1, но вожак «Вашингтона» Овечкина с паса Бэкстрема Никласа организовал стильный эквалайзер дальним щелчком.

Эта шайба оказалась 22-й для Ови в сезоне-2019/20. Он вышел на третье место по забитым шайбам в сезоне. Впереди только Давид Пастрняк («Бостон», 28 голов) и Джек Айкел («Баффало», 24).

Овечкин поднялся на шестое место в истории НХЛ по шайбам на выезде – по 346 с Марселем Дионном. На первом месте Уэйн Гретцки – 402 шайбы.

Овечкин в пяти шайбах от 11-го места в списке лучших снайперов в истории НХЛ – ее занимает Теему Селянне с 684 голами.

Пока у Александра 35 очков (22+13) в 36 играх текущего розыгрыша.

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