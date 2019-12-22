Защитник «Оттавы» Никита Зайцев высказался о конфликте с экс-супругой Маргаритой. Ранее Зайцев при помощи силы забрал у нее двух дочерей.

– Главное обвинение со стороны вашей бывшей супруги – видео , на котором вы забираете детей. Почему вы решились на такой шаг?

– Я забрал девочек, потому что боялся за них. Мне не давали их видеть, поставили им запрет на выезд из России, а я не привык так жить. Без своих девочек. Я взял два дня и прилетел из Канады, чтобы увидеться с ними, но мама почему-то начала от меня их прятать, узнав из СМИ, что я в Москве. Я и мои родители приехали по адресу, где они могли находиться. Мы увидели, мягко говоря, непонятную картину: девочек увозили куда-то две странные женщины, поэтому я их забрал.

– Обычно в случае разводов дети остаются с матерью, но в данной ситуации вы уверены, что им будет лучше с вами? Почему?

– После разводов дети остаются с тем, с кем определит суд. Я на 100% уверен, что девочкам будет лучше с нами. Они выросли у нас, всегда были окружены теплом и лаской, ими занимались, за ними смотрели. В конце концов, они здесь прописаны, здесь же проходят лечение, их детский сад также находится по этому адресу. Мои дети не должны находиться на съемных квартирах, куда приходят неизвестные мужчины. Ведь элементарно есть вероятность, что не все из них психически здоровы.

– Говорят, что именно поведение Маргариты повлияло на ваше решение попросить обмена из «Торонто». Это правда?

– Я не остался в «Торонто» по нескольким причинам. И одна из них, действительно, – мерзкое поведение моей бывшей супруги, на которое меня попросили обратить внимание и руководство клуба, и мои друзья из команды.

– Маргарита говорит, что те компрометирующие видео, на которых ваша бывшая супруга с другим мужчиной, были засняты в период, когда вы были уже в процессе бракоразводного процесса. Так ли это?

– Развелись мы с Маргаритой осенью, а в дом моих родителей она привела мужчину в начале лета. Но еще раз повторю, я шокирован тем, что в доме находились дети. Они в любой момент могли выйти из комнаты и получить психологическую травму, – сказал Зайцев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Никита и Маргарита поженились в 2015 году, а в 2016 и 2017 гг. в их семье родились две дочки. Некоторое время назад стало известно, что пара развелась, а экс-супруга защитника «Оттавы» потребовала треть дохода на детей и десять минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в месяц на себя.

Среднегодовая зарплата хоккеиста до вычета налогов составляет 4,5 миллиона долларов.

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