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Ничушкин настолько крутой, что переправил шайбу в ворота головой
Лучше любого английского форварда.
«Колорадо Эвеланш» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 7:3. Одну из шайб у гостей забил российский нападающий Валерий Ничушкин.
Гол получился необычным – защитник «Вегаса» сделал вынос от ворот и попал в голову Валерию. От шлема россиянина шайба влетела в ворота.
Ничушкин оформил так называемый хет-трик Горди Хоу – Валерий забил, подрался и сделал результативную передачу.
- Гол Ничушкина стал последним в матче, он был признан второй звездой матча.
- У россиянина 7+5 в 33 матчах текущего сезона.
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