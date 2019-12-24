«Колорадо Эвеланш» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 7:3. Одну из шайб у гостей забил российский нападающий Валерий Ничушкин.

Гол получился необычным – защитник «Вегаса» сделал вынос от ворот и попал в голову Валерию. От шлема россиянина шайба влетела в ворота.

Ничушкин оформил так называемый хет-трик Горди Хоу – Валерий забил, подрался и сделал результативную передачу.

Гол Ничушкина стал последним в матче, он был признан второй звездой матча.

У россиянина 7+5 в 33 матчах текущего сезона.

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