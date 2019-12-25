Хет-трик Горди Хоу в матче с «Вегасом», семь шайб и пять ассистов в 17 последних играх, место в таблице русских снайперов около топ-10 – выше Бучневича или Гусева. На старте заокеанской карьеры Валерия Ничушкина такие показатели никого бы не удивили, но после его 91-матчевой серии без заброшенных шайб успехи форварда выглядят как чудо. А ведь он взлетел так стремительно, что, казалось, космические показатели в лучшей лиге мира станут чем-то обычным.

Тот самый гол Канаде, отъезд в НХЛ

За последнее десятилетие отложилось достаточно воспоминаний, связанных с молодежным хоккеем. Баффало-2009, полуфинал с Канадой годом спустя, который закончился со счетом 6:5, камбэк в финале с финнами и проигрыш в овертайме, и конечно МЧМ-2013 в Уфе. Россия – Канада, овертайм, матч за бронзу.

Рейд на скорости по флангу, заезд к пятачку с висящим на спине защитником и бросок мимо голкипера – такие шайбы до сих пор ассоциируют с тем 18-летним Ничушкиным, хотя он уже давно в таком стиле не забивал.

Тот гол состоялся спустя два месяца после дебюта в КХЛ за челябинский «Трактор». В российской лиге Ничушкин отыграл меньше сезона, но успел засветиться в плей-офф, набрать там девять (6+3) очков, проиграть в финале Кубка Гагарина «Динамо», взять приз лучшему новичку сезона и укатить в «Даллас». Клуб НХЛ летом задрафтовал Валерия под 10-м номером. Казалось, в России появилась новая молодая суперзвезда.

Возвращение в КХЛ, вторая попытка с «Далласом», 90 матчей без голов

Дебют в НХЛ складывался предельно удачно, уже в начале декабря Ничушкин стал вторым игроком в истории клуба, кто набрал четыре очка в первый сезон. «У него нет слабых сторон! Я действительно так думаю. Если перебрать всех российских игроков, которых я знаю в НХЛ, то Валерий в шестерке-семерке лучших форвардов страны. Впрочем, я не знаю тех российских игроков, которые не выступают в НХЛ. Я сравниваю его только с Тарасенко, Овечкиным, Семиным и другими россиянами. Кто-то мне должен рассказать, что, возможно, в КХЛ существуют ребята получше этих», – восхищался Валерием тренер Линди Рафф.

Валерий НичушкинImago

14 шайб и 20 передач в дебютный сезон – вполне неплохое достижение, которое можно было бы развить, но помешала травма бедра, операция и по сути вылетевший год. Пропущенное время сказалось и на игре Ничушкина, и на доверии тренера. Валерий получал меньше игрового времени, его обвиняли в недостаточной нацеленности на ворота, а потом случился жесткий клинч по поводу нового контракта. Стороны так и не сошлись – в сентябре 2016 года Ничушкина обратно в Россию привез ЦСКА.

«В какой-то степени возвращение действительно было ошибкой. Но где-то Валера сейчас и сам повзрослел. Он более осознанно и ответственно подходит к тренировочному процессу. В каких-то ситуациях у него был ветер в голове. Он не понимал, что надо делать, особенно когда попал в другую среду – НХЛ. Тяжеловато где-то было, где-то не справился с давлением.

Почему не стал разрывать КХЛ? Наверное, сам Валера был где-то не готов. У нас же многие игроки, уезжая в НХЛ, думают, что если не получится, они вернутся обратно и на родине опять заиграют. А не получается: и уровень команд у нас достаточно высок, и само отношение к делу важно. Здесь как раз важно, что Ничушкин пересмотрел отношение ко всему происходящему», – рассказал комментатор НХЛ Владимир Дехтярев Eurosport.ru.

Разорвать КХЛ действительно не получилось. 27 шайб и 24 ассиста – отличная статистика за сезон, но Валерий выбил эти цифры лишь за два года. Учитывая силу состава, который был неприлично сильнее всех клубов, кроме СКА, цифры довольно скромные. Во всяком случае, от возвращения Ничушкина ждали другого – это был уже не тот таранный форвард, который мог продавить любого. Он действительно выглядел потерянным.

Валерий НичушкинGetty Images

Спустя два года форвард вернулся в «Даллас», который дал Валерию вполне неплохой контракт – 5,9 млн на два сезона. Но вторая попытка покорить Америку начала превращаться в кошмар:

50 игр в сезоне-2018/19. 0 голов. 0 штрафных минут. Впервые в истории лиги.

Летом «Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов. Он никому не интересен, «Старс» выкупили контракт. В августе Валерий все же нашел команду – рискнул «Колорадо».

22 ноября 2019 года. Ничушкин не забил «Миннесоте». «Лавины» проиграли со счетом 2:3. Серия Ничушкина достигла 91 матча. К тому моменту она уже стала мемом, как памятная серия Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.

«Ничушкин не забивал 90 матчей – для меня это вообще неудивительно. Как тренер всегда обращаешь внимание на мелочи – там шайба сошла, там не принял. Ему постоянно говорили: «Валера, здесь аккуратнее, здесь внимательнее». Он не обращал на это внимания, для него это ерунда, придирки. Не понимал, что если не делаешь этого на тренировках, то и в игре не сделаешь. Тяжело было это видеть, потому что у него были все данные, но он их хоронил», – рассказал бывший тренер ЦСКА Игорь Горбенко.

«Это же все откладывается, что не получилось. На тебя этот груз начинает давить. Опять же, моменты были, причем такие, что забил бы любой – уверенность пропала. И здесь Валера молодец: продолжал работать и гнул линию, никого не слушая. Потом, когда тренер все равно ставит тебя в состав, даже если ты не забрасываешь, это все равно подстегивает и окрыляет, хочется ответить на это доверие», – продолжил Дехтярев.

Возрождение легенды

Новый этап карьеры Валерия начался 24 ноября. Матч против «Торонто». Ничем не примечательное добивание, но огромное облегчение для русского форварда.

А дальше пошло уже совсем удивительное. Следующий матч – крутецкий слепой ассист на первую шайбу Логана О'Коннора в НХЛ.

Еще игра. Вновь заброшенная шайба.

К середине декабря у него шесть шайб в десяти играх. Столько же, сколько в предыдущих 130.

«На самом деле те, кто внимательно следят за НХЛ, видели, что моменты у него были – ну не идет шайба в ворота, что тут сделаешь. Есть доверие тренера, он нашел партнеров, с которыми ему комфортно и удобно. И вот мы увидели того Ничушкина, которого давно хотели увидеть. Плюс к этому «Колорадо» играет не в каких-то определенных схемах, там можно импровизировать. Тренер доверяет Валерию – у того все получается», – говорит Дехтярев о преображении Валерия.

Очередная открытая ачивка – хет-трик Горди Хоу в игре с «Вегасом». Гол, ассист и драка, пусть и не очень эффектная.

Сможет ли Ничушкин выйти на уровень выданных ему еще в «Тракторе» запредельных авансов – сомнительно. Владимир Дехтярев тоже не верит, что Валерий встанет на одну ступеньку с Владимиром Тарасенко и Артемием Панариным, но при этом отмечает, что он может многого достичь в НХЛ.

«Валера игрок немного другого плана. Сложно в «Колорадо» быть на уровне лидеров: Рантанена, Маккиннона. Но у Валеры сейчас есть прекрасная возможность доказать, что он игрок высокого уровня. От третьих звеньев очень многое зависит, особенно в плей-офф. У него есть еще потенциал расти. Если он так же продолжит играть, у него не возникнет проблем с новым контрактом, тем более у «Колорадо» есть деньги под потолком. Сможет ли он играть в первом звене клуба НХЛ? Думаю, что пока нет. Пусть поиграет в «Колорадо», тем более команда интересная, у нее хорошие шансы на Кубок Стэнли».

В недолгой карьере Ничушкина уже произошло столько поворотов, что ни резкому взлету, ни крутому пике уже не удивишься.

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