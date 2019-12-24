Елена и Игорь Зайцевы, родители защитника «Оттавы» Никиты Зайцева, поделились мнением о конфликте сына с бывшей супругой Маргаритой. Сейчас Никита и Маргарита оспаривают права на двух дочерей.

«В детстве ее отправили учиться в Лондон, но пришлось в итоге отзывать оттуда. Начала заниматься групповым сексом. И это все выкладывалось в соцсети. Это стало известно ее родителям. Я не знаю, как нашей семье отмыться от этого человека. Реально опасно оставлять с ней детей. Она их этими губами целует, может и заразить. Это же реально опасно!

Дети берут ножницы, отстригают друг другу волосы. Она не следит за детьми. Они в 8 просыпаются, она – в 11. Все что угодно может быть. Согласна, что, возможно, ее нельзя лишать материнских прав. Но доверять ей детей очень опасно. Старшая девочка просто боится свою маму. У нее бывали приступы агрессии. Для меня это не девушка и не мать. Это девушка легкого поведения, скажу мягко. В этой овечке, которая строит из себя невинную жертву, живет такой монстр», – рассказала мать Зайцева в эфире программы «Прямой эфир».

«Количество ребят, которых она меняла, настолько огромное. Она писала, что все это для нее огромный опыт: зашкаливающее количество алкоголя, травм и эмоций. Это она писала в 14-летнем возрасте», – добавил Игорь Зайцев.

Никита и Маргарита поженились в 2015 году, а в 2016 и 2017 гг. в их семье родились две дочки. Некоторое время назад стало известно, что пара развелась, а экс-супруга защитника «Оттавы» потребовала треть дохода на детей и десять минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в месяц на себя.

Ранее в декабре Зайцев силой забрал у Маргариты дочек – экс-жена хоккеиста опубликовала в инстаграме видео похищения.

«Веселилась с любовником, бухала, ползала по столу с марихуаной». Отец Зайцева ответил экс-жене сына

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