Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в компании супруги Анастасии посетил рождественский ужин президента США Дональда Трампа.

Тусовка прошла в шикарной резиденции Мар-а-Лого во Флориде. Супруга хоккеиста подробно освещала мероприятие в сториз инстаграма. «Рада встрече, мистер президент», – подписала Анастасия одно из видео.

Чета пришла в гости с подарком – Овечкин вручил Трампу джерси «Вашингтона» с собственной фамилией и фирменной восьмеркой на спине. Кажется, президент в полном восторге.

Овечкин вместе с остальным составом «Кэпиталс» посещал Белый дом после победы в Кубке Стэнли.

Россиянин выступает за столичный клуб с 2005 года.

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