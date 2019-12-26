86-летняя фанатка хоккея впервые посмотрела матч вживую – на игру в регулярном чемпионате НХЛ ее привел сын.

«Папа взял бабушку на ее первую игру в НХЛ. Она всю жизнь болела за «Питтсбург», а еще она очень большая фанатка Кросби. Она не может в это поверить!» – написал внук женщины, выложив видео с ее реакцией – видимо, поход на хоккей был для бабули сюрпризом.

Последний матч «Питтсбург» провел на выезде и уступил «Ванкуверу» (1:4).

«Питтсбург» идет на пятом месте Восточной конференции, лидирует «Вашингтон».

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа и подарил ему джерси «Вашингтона» со своей фамилией

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере