Кунцевский районный суд Москвы назначил Елену Лебедеву, бывшую жену хоккеиста «Оттавы» Никиты Зайцева, опекуном их общих детей.

Заседание состоялось в четверг 26-го декабря и продлилось более семи часов. По его итогам права по опеке несовершеннолетних Сони и Веры отошли к экс-супруге спортсмена. И Маргарита и Никита присутствовали на процессе.

«Решение было принято в нашу пользу, удовлетворили частично все наши требования. В плане детей все получилось, я очень счастлива, спасибо всем. Сейчас поеду и попробую забрать детей. Порядок встреч с отцом будет определен потом, сейчас я не готова говорить на эту тему... Надеюсь, Никита больше не будет скрывать, как делал это раньше со мной и детьми», – приводит слова Готовцевой РИА «Новости».

Сам хоккеист от комментариев отказался. Представители игрока заявили, что Зайцев намерен подать апелляцию, и юристы займутся этим, как только получат решение суда.

Зайцев в данный момент не играет из-за травмы.

Никита и Маргарита поженились в 2015 году, а в 2016 и 2017 гг. в их семье родились две дочки. Некоторое время назад стало известно, что пара развелась, а экс-супруга защитника «Оттавы» потребовала треть дохода на детей и десять минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в месяц на себя.

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