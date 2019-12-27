Защитник «Оттавы» Никита Зайцев прокомментировал решение Кунцевского суда назначить опекуном двух его дочерей бывшую жену Маргариту.

«Мы не согласны с решением и подали документы на аппеляцию. Маргарита не сдала серьезный анализ на наркотики в государственной клинике, который мы запрашивали. Будем бороться», – цитирует 28-летнего Зайцева «Спорт-Экспресс».

Зайцев в данный момент не играет из-за травмы.

Никита и Маргарита поженились в 2015 году, а в 2016 и 2017 гг. в их семье родились две дочки. Некоторое время назад стало известно, что пара развелась, а экс-супруга защитника «Оттавы» потребовала треть дохода на детей и десять минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в месяц на себя.

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