Российский форвард Илья Ковальчук может подписать контракт с «Вашингтон Кэпиталс».

Игрок находится без работы после расторжения контракта с «Лос-Анджелес Кингз», хоккеист имеет статус неограниченно свободного агента и может бесплатно подписать соглашение с любым клубом.

По информации The Fourth Period, команда Александра Овечкина «Вашингтон» может пригласить россиянина и предложить ему контракт с зарплатой в 700 тысяч долларов в год – минимально допустимой в НХЛ.

Овечкин – капитан «Кэпс».

Ковальчук провел в НХЛ 897 матча.

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