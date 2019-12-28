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The Fourth Period: «Вашингтон» заинтересован в подписании Ковальчука

The Fourth Period: «Вашингтон» заинтересован в подписании Ковальчука
Eurosport

1 час назад

Российские форварды могут воссоединиться в столице.

Российский форвард Илья Ковальчук может подписать контракт с «Вашингтон Кэпиталс».

Игрок находится без работы после расторжения контракта с «Лос-Анджелес Кингз», хоккеист имеет статус неограниченно свободного агента и может бесплатно подписать соглашение с любым клубом.

По информации The Fourth Period, команда Александра Овечкина «Вашингтон» может пригласить россиянина и предложить ему контракт с зарплатой в 700 тысяч долларов в год – минимально допустимой в НХЛ.

  • Овечкин – капитан «Кэпс».
  • Ковальчук провел в НХЛ 897 матча.

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