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«Я увидел тонну крови». Михеев получил сильный порез руки и попал в больницу
Хоккей – спорт для суровых мужчин, но все равно жестко.
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».
В третьем периоде 25-летний форвард столкнулся с Йеспером Браттом из команды соперника и получил сильное рассечение левой руки rjymrjv. Михеева срочно доставили в больницу.
«Перчатка Михеева лежит на льду, пропитанная кровью. Выглядит не очень», – написала журналистка TSN Кристен Шилтон.
Вратарь «Торонто» Майкл Хатчинсон пришел в ужас от травмы Михеева. «Это было ужасно. Внезапно я увидел тонну крови, идущей непонятно откуда. Ее было намного больше, чем бывает при игре высоко поднятой клюшкой или чем-то подобном. Надеюсь, с ним будет все хорошо», – сказал голкипер.
- «Торонто» обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:4 в овертайме.
- Михеев стал автором второй шайбы своей команды.
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