Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

В третьем периоде 25-летний форвард столкнулся с Йеспером Браттом из команды соперника и получил сильное рассечение левой руки rjymrjv. Михеева срочно доставили в больницу.

«Перчатка Михеева лежит на льду, пропитанная кровью. Выглядит не очень», – написала журналистка TSN Кристен Шилтон.

Вратарь «Торонто» Майкл Хатчинсон пришел в ужас от травмы Михеева. «Это было ужасно. Внезапно я увидел тонну крови, идущей непонятно откуда. Ее было намного больше, чем бывает при игре высоко поднятой клюшкой или чем-то подобном. Надеюсь, с ним будет все хорошо», – сказал голкипер.

«Торонто» обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:4 в овертайме.

Михеев стал автором второй шайбы своей команды.

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