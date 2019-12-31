Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин повздорил с двумя канадцами из «Оттавы» во время очного матча регулярного чемпионата НХЛ.

Сперва 33-летний Малкин схватился с Брэди Ткачаком: хоккеисты боролись за шайбу и спровоцировали массовую потасовку, в ходе которой представитель России сбросил с соперника шлем. Судьи растащили дерущихся, но нападающий «Оттавы» Жан-Габриэль Пажо попал Малкину по лицу. В ответ Евгений ударил его клюшкой по шее.

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Питтсбурга».

Малкин набрал 3 (2+1) очка и стал первой звездой встречи.

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