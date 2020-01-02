«Даллас» и «Нэшвилл» сыграли в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Зимнюю классику» – традиционный матч под открытым небом. Обе команды участвовали в необычном ивенте впервые.

В Далласе установилась комфортная температура +14, и это рекорд для «классики» – обычно 1 января бывает холоднее. На стадион пришли 85 тысяч болельщиков и заполнили трибуны футбольного стадиона до отказа.

«Зимняя классика»-2020, «Даллас» – «Нэшвилл»Getty Images

«Зимняя классика»-2020, «Даллас» – «Нэшвилл»Getty Images

«Зимняя классика»-2020, «Даллас» – «Нэшвилл»Getty Images

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Далласа». «Старс» отыгрались с 0:2, а при равном счете победную шайбу в третьем периоде забросил российский форвард Александр Радулов.

«Нам говорили, что в начале сезона все билеты были распроданы, но все равно до последнего в это не верилось, и погода менялась в последнее время. Но все прошло удачно, я думаю, болельщики получили положительные эмоции, здорово играть в таких условиях, побольше бы таких игр», – сказал Александр после матча.

Первая «Зимняя классика» состоялась 1 января 2008 года – играли «Баффало» и «Питтсбург».

«Зимней классике» принадлежит неофициальный рекорд посещаемости хоккейных матчей – в 2014-м игру посетил 105 491 зритель. Установить точное число человек не удалось, и Книга рекордов Гиннеса не зафиксировала показатель.

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