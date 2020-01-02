Достижения

34-летний Александр Овечкин – главный российский хоккеист, несмотря на отсутствие олимпийского золота. Когда олимпийские атлеты из России под нейтральным флагом брали высшие медали Пхёнчхана-2018, Александр шел с «Вашингтоном» к долгожданному Кубку Стэнли – столичная команда выиграла легендарный трофей впервые, а Саша стал самым ценным игроком плей-офф.

Его достижения со сборной не хуже: во второе десятилетие XXI века Овечкин выиграл чемпионат мира в 2012-м и 2014-м. Еще были четыре медали другого достоинства. Но останутся в памяти болельщиков и олимпийские неудачи: канадский кошмар Ванкувера и финский – Сочи.

Главные соперники

В командных видах рассуждать о соперниках сложнее. Главный конкурент «Вашингтона» в НХЛ – «Питтсбург», принципиальный соперник сборной России – Канада. Болельщики и журналисты также культивируют индивидуальное противостояние Александра с лидером «Пенс» и Канады Сидни Кросби. Дуэли идут с попеременным успехом, причем по трофеям чаще складываются не в пользу команд Овечкина.

Александр Овечкин с Кубком СтэнлиGetty Images

Александр борется с цифрами – почти после каждого матча НХЛ появляются новости о его новых рекордах: за десятилетие он побил их мыслимо-немыслимо. Сейчас Ови гонится за великим рекордом Уэйна Гретцки, который идет первым в списке лучших снайперов НХЛ.

Сколько заработал

Овечкин – самый богатый русский хоккеист НХЛ. В 2008-м он заключил контракт с «Вашингтоном» на 110,7 миллионов евро. В сезоне-2019/20 его зарплата до вычета налоговых выплат составляет 8,9 миллионов евро, на руки Александр получает примерно 5,2 миллиона. По данным Forbes, 4 миллиона евро в год Ови приносят рекламные контракты с известнейшими брендами.

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«Олимпиада у меня в крови, и все знают, как сильно я люблю свою страну, с самого моего детства и все время, что я провел в НХЛ, игроки лиги участвовали в Олимпийских играх. Ни разу за карьеру нам не нужно было делать выбор между клубом и страной. Я люблю «Кэпиталс» и своих одноклубников и люблю свою страну, и я знаю, что другие игроки НХЛ испытывают те же чувства по отношению к своим командам, нас не должны были ставить перед таким выбором. Каждый раз я говорил, что никто не сможет запретить мне играть за сборную, если я получу вызов. Теперь IIHF и НХЛ создали условия, в которых моя сборная не может вызвать игроков НХЛ.

Ничто не идет в сравнение с Олимпийскими играми. Я продолжу мечтать о завоевании золота Олимпиады для моей страны. Я надеюсь, ситуация изменится, и все мы будем иметь шанс выступить на Играх 2022 года. Теперь моя цель, как и всегда, заключается в том, чтобы попытаться выиграть Кубок Стэнли. Мы должны сделать это, я буду стараться помочь моим товарищам по команде побеждать, как я делаю это каждый год с тех пор, как стал играть в НХЛ», – прокомментировал Овечкин главную дилемму русских игроков в НХЛ.

Сборная России – Овечкин, Орлов, БарабановGetty Images

Планы на будущее

Грандиозные – без сомнений. 34 – не возраст для топ-хоккеиста, который прет вперед и замахивается на рекорд Гретцки. У Овечкина бывают спады, но всякий раз он выбирается и сходу переписывает очередное достижение. Он сосредоточен на построении долгой спортивной карьеры и второй раз подряд отказался от участия в Матче звезд НХЛ.

«Это трудное решение, но я должен сделать то, что будет лучше для меня и команды. Если бы мне был 21 год – это одно. Да, сейчас я здоров, все хорошо, но я должен думать о второй части сезона и о плей-офф. Это самое важное для команды», – Ови четко обозначил приоритеты.

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