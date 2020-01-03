Андрей Василевский совершил необычный сэйв в гостевом матче «Тампы» против «Монреаля».

Нападающий хозяев Макс Доми направил шайбу в пустой угол, но российский вратарь вывернул ногу и совершил сэйв пяткой в падении – в футболе подобный трюк называют ударом скорпиона.

«Это был хороший удар, но я смог сделать какое-то неловкое движение и спасти ворота. Откровенно говоря, мне повезло в этом моменте. Никогда не сдавайся, так?» – цитирует вратаря сайт лиги.

«Тампа» победила со счетом 2:1. Команда занимает восьмую строчку в Восточной конференции НХЛ.

Василевский совершил 38 сэйвов и стал первой звездой матча.

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