Российский форвард Илья Ковальчук подписал соглашение с «Монреалем». Об этом сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

Двухсторонний контракт с 36-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона. Хоккеист может выступать за «Монреаль» и за фарм-клуб команды в Американской хоккейной лиге (АХЛ), при этом заработная плата Ковальчука при игре за «Монреаль» будет выше, чем во время выступлений за фарм-клуб. Зарплата игрока составит 700 тысяч долларов в НХЛ и 70 тысяч в АХЛ.

Последним клубом российского форварда был «Лос-Анджелес», за который он выступал с сезона-2018/19.

В декабре клуб выставил Ковальчука на драфт отказов, после чего игрок пребывал в статусе неограниченно свободного агента.

Всего за «Лос-Анджелес» Ковальчук провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19+24).

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