«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ выиграла у «Оттавы» – 5:3.

В одном из эпизодов нападающий «Оттавы» Колин Уайт забил шайбу в ворота соперника ударом головой – ее справедливо отменили (в хоккее так делать нельзя). После матча Уайт заявил, что не знал об этом правиле.

«Тампа» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Оттава» – 14-ю.

В следующем туре «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Оттава» – с «Вашингтоном».

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