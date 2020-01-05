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Форвард «Оттавы» эффектно забил шайбу головой и удивился, что ее отменили

Форвард «Оттавы» эффектно забил шайбу головой и удивился, что ее отменили
Eurosport

36 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Колин Уайт играет в хоккей, но не знает хоккейных правил.

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ выиграла у «Оттавы» – 5:3.

В одном из эпизодов нападающий «Оттавы» Колин Уайт забил шайбу в ворота соперника ударом головой – ее справедливо отменили (в хоккее так делать нельзя). После матча Уайт заявил, что не знал об этом правиле.

  • «Тампа» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Оттава» – 14-ю.
  • В следующем туре «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Оттава» – с «Вашингтоном».

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