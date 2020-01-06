Новичок «Монреаля» Илья Ковальчук получил в канадском клубе любимый 17-й номер.

Ранее в «Канадиенс» в этом джерси играл защитник Бретт Кулак. Русский форвард попросил нового партнера о номере и подарил ему за это часы Rolex с гравировкой «Спасибо за 17-й номер» на задней крышке.

«Конечно, это милый и особенный штрих от Ильи. Приятно получить что-то на память о его появлении в клубе. 17-й – это номер Ковальчука, рад отдать его ему. Было бы даже нормально сыграть на число на свитере в камень-ножницы-бумага. Хотя и часы – тоже довольно щедро с его стороны», – с улыбкой заявил Кулак.

«Валерий Харламов был любимым хоккеистом отца. Папа много о нем рассказывал, потому что тот погиб до моего рождения. Я много видел записей Суперсерии-1972 и других его матчей. Харламов был одним из лучших русских хоккеистов в истории», – сказал Ковальчук после первой тренировки в «Монреале».

Бретт Кулак теперь будет выступать под 77-м номером.

Ковальчук играл с числом 17 на спине в «Атланте», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелесе» и питерском СКА. В сборной России 36-летний форвард выступал под 71-м номером, потому что 17-й выведен из обращения в память о Валерии Харламове.

Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

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