В регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль» проиграл «Виннипегу» – 2:3.

За хозяев дубль оформил Бен Чиаро. А у гостей забили Джош Моррисси, Николай Элерс и Эндрю Копп.

Этот матч стал дебютным для русского форварда «Монреаля» Ильи Ковальчука. Он поучаствовал во второй шайбе Чиаро и заработал первое очко в новом клубе. 36-летний Ковальчук стал третьим самым возрастным игроком «Монреаля», набравшим балл в дебютной игре.

Кроме того, нападающий четыре раза бросил в створ, дважды стрелял с пятачка и провел шесть силовых приемов. Кови провел на льду 19 минут.

«Это были отличные дни, я в восторге. Шикарная атмосфера, замечательные партнеры и настрой в раздевалке. Это было очень важно для меня. Оценить мою игру? Конечно, мне нужно добавить. Сегодня тренер дал мне много игрового времени, и во второй половине матча я почувствовал себя лучше. Я постараюсь прибавить поскорее. Жаль, что мы проиграли, потому что Кэри Прайс удержал нас в игре в самом начале, но некоторые ошибки стоили нам матча. Но мне понравилось, как мы бились до конца.

Скандирование фанатов «Кови, Кови»? Это здорово. Надеюсь дать им больше поводов скандировать мое имя», – рассказал Ковальчук после матча.

Ковальчук перешел в «Монреаль» из «Лос-Анджелеса» 3 января, подписав однолетний контракт.

В США Ковальчук выступал также за «Атланту» и «Нью-Джерси».

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