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Шестеркин пропустил первый гол в НХЛ после первого броска – эта шайба и следующая залетели между ног
Потом Игорь взял себя в руки, и его команда победила.
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин неудачно начал дебютный матч в НХЛ против «Колорадо».
24-летний вратарь пропустил первую шайбу после первого же броска соперников, вторую – после третьего. Оба раза ему забили между ног.
- Несмотря на неудачное начало матча, «Рейнджерс» добились волевой победы – игра завершилась со счетом 5:3, одну из шайб забросил Артемий Панарин.
- Шестеркин отразил 29 бросков из 32.
- Игорь начал дебютный в Северной Америке сезон в АХЛ и получил вызов на Матч всех звезд лиги.
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