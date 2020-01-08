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Шестеркин пропустил первый гол в НХЛ после первого броска – эта шайба и следующая залетели между ног

Шестеркин пропустил первый гол в НХЛ после первого броска – эта шайба и следующая залетели между ног
Eurosport

13 мин. назад

Потом Игорь взял себя в руки, и его команда победила.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин неудачно начал дебютный матч в НХЛ против «Колорадо».

24-летний вратарь пропустил первую шайбу после первого же броска соперников, вторую – после третьего. Оба раза ему забили между ног.

  • Несмотря на неудачное начало матча, «Рейнджерс» добились волевой победы – игра завершилась со счетом 5:3, одну из шайб забросил Артемий Панарин.
  • Шестеркин отразил 29 бросков из 32.
  • Игорь начал дебютный в Северной Америке сезон в АХЛ и получил вызов на Матч всех звезд лиги.

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