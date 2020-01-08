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Тренин схватился с двухметровым Харой и выиграл бой по версии болельщиков

Тренин схватился с двухметровым Харой и выиграл бой по версии болельщиков
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 4 мин. назад

Почти нокаут – такого с гигантом Харой еще не происходило.

Русский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин сурово подрался с капитаном «Бостона» Здено Харой в очном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игроки схватились в середине третьего периода и получили санкции от арбитров: им дали по пять минут штрафа. Хара, к тому же, дополнительно получил две минуты за грубость.

На HockeyFights запустили опрос с призывом выявить победителя поединка. 63,4 процента посетителей сайта отдали голос за 22-летнего Тренина.

  • Рост Хары – 206 см, вес – 110 кг. Тренин уступает словаку и в росте (191 см), и в весе (98 кг).
  • За матч Тренин провел четыре силовых приема.
  • «Бостон» выиграл со счетом 6:2.

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