Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли обозначил позицию лиги по решению капитана «Вашингтона» Александра Овечкина пропустить Матч звезд.

Болельщики выбрали игрока капитаном дивизиона Метрополитан третий год подряд. Российский хоккеист пропустил прошлогодний ивент и не собирается на нынешний – в организации боятся, что подобное может стать тенденцией.

«Обеспокоены ли мы участием игроков в Матче звезд? Да, мы обеспокоены. В прошлом году я первым встал на сторону Овечкина, когда он взял паузу, потому что он великолепно помогал лиге продвигать наш спорт, в том числе участвуя в Матче звезд. В прошлый раз я смотрел на ситуацию иначе, но это второй пропуск подряд. НХЛ нужно обсудить это с ассоциацией игроков, чтобы подобное не превратилось в тенденцию», – приводит слова функционера ESPN.

Овечкин объяснил такое решение желанием лучше подготовиться ко второй части сезона.

Из-за правил лиги он будет вынужден пропустить один матч регулярки из-за отказа от участия в Матче звезд – до или после события.

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