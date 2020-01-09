Россиянин Игорь Шестеркин, который выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс», занял первое место в рейтинге 50 самых перспективных игроков НХЛ по версии телеканала TSN.

8 января Шестеркин провел дебютный матч в НХЛ, отразив 29 из 32 бросков в игре против «Колорадо».

В топ-50 самых перспективных хоккеистов попали и другие россияне: Григорий Денисенко («Флорида», второе место), Кирилл Капризов («Миннесота», 4-е), Александр Романов («Монреаль», 5-е), Иван Просветов («Аризона», 12-е), Илья Сорокин (13-е), Василий Подколзин (14-е), Александр Хованов (27-е), Виталий Кравцов («Хартфорд Вулф Пэк», 36-е) и Александр Алексеев («Херши Беарс», 37-е).

Шестеркин был выбран «Рейнджерс» в 2014 году в 4-м раунде драфта под общим 118-м номером.

Капризов – автор победной шайбы в финале Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.

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