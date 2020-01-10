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Вратарь «Нэшвилла» забросил шайбу из-за собственных ворот
Такие броски – штучный товар.
Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».
«Нэшвилл» выигрывал со счетом 4:2, соперники убрали вратаря и выпустили шестого полевого игрока. 37-летний Ринне, находясь за собственными воротами, сделал прямой бросок в сторону пустой рамки соперника и попал точно в сетку.
- До Ринне в истории НХЛ шайбы забрасывали еще 11 вратарей.
- Он был признан первой звездой матча с «Чикаго», отразив 29 бросков из 31.
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