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Кучеров оформил дубль за две минуты, 3 русских хоккеиста «Тампы» стали главными звездами матча
Соперники пропустили четыре безответных шайбы.
«Тампа» с участием российских хоккеистов разгромила «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Матч завершился со счетом 4:0, представители России поучаствовали в трех шайбах. В конце второго периода забил Михаил Сергачев, в третьем Никита Кучеров оформил дубль за две минуты.
Вот шайба Сергачева:
А вот дубль Кучерова:
Также отлично проявил себя голкипер Андрей Василевский – он офомил шат-аут, отразив 26 бросков.
- Василевский, Кучеров и Сергачев были признаны тремя звездами матча.
- Кучеров – лучший бомбардир команды, он набрал 49 (17+32) очков.
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