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Кучеров оформил дубль за две минуты, 3 русских хоккеиста «Тампы» стали главными звездами матча

Кучеров оформил дубль за две минуты, 3 русских хоккеиста «Тампы» стали главными звездами матча
Eurosport

1 час назад

Соперники пропустили четыре безответных шайбы.

«Тампа» с участием российских хоккеистов разгромила «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Матч завершился со счетом 4:0, представители России поучаствовали в трех шайбах. В конце второго периода забил Михаил Сергачев, в третьем Никита Кучеров оформил дубль за две минуты.

Вот шайба Сергачева:

А вот дубль Кучерова:

Также отлично проявил себя голкипер Андрей Василевский – он офомил шат-аут, отразив 26 бросков.

  • Василевский, Кучеров и Сергачев были признаны тремя звездами матча.
  • Кучеров – лучший бомбардир команды, он набрал 49 (17+32) очков.

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