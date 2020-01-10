«Тампа» с участием российских хоккеистов разгромила «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Матч завершился со счетом 4:0, представители России поучаствовали в трех шайбах. В конце второго периода забил Михаил Сергачев, в третьем Никита Кучеров оформил дубль за две минуты.

Вот шайба Сергачева:

А вот дубль Кучерова:

Также отлично проявил себя голкипер Андрей Василевский – он офомил шат-аут, отразив 26 бросков.

Василевский, Кучеров и Сергачев были признаны тремя звездами матча.

Кучеров – лучший бомбардир команды, он набрал 49 (17+32) очков.

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