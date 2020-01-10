Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от дебюта в НХЛ – с русским вратарем в составе команда выиграла у «Колорадо» и «Нью Джерси».

– Уже более-менее привык к НХЛ, но бросков в этой игре было больше. Получился очень интересный матч, я меньше переживал. Мне нравится, когда по моим воротам много бросают, набиваю статистику.

– Приятно, что вам доверяют второй матч подряд?

– Я очень благодарен тренеру за такую возможность. Хочу играть с каждой встречей все лучше и лучше, чтобы закрепиться здесь. Слышал, как стадион скандировал мое имя, прямо мурашки по коже. Спасибо болельщикам, это придает уверенности и сил.

– В Нью-Йорке вас узнают?

– На улице люди уже узнают, хотя я *** [хрен] с горы, как говорится. Желают удачи. Но Нью-Йорк – дорогой город, тяжело гулять по основным точкам, – цитирует 24-летнего Шестеркина Sport24.

В КХЛ Игорь играл за петербурский СКА.

В «Рейнджерс» его перевели из АХЛ.

Шестеркин пропустил первый гол в НХЛ после первого броска – эта шайба и следующая залетели между ног

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