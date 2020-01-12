В ночь на 12 января «Монреаль» на выезде обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:1.

Основное время закончилось вничью, а в овертайме все решила шайба российского форварда Ильи Ковальчука на последней минуте – его первая за клуб из Канады. Хоккеист запутал защитника серией обманных движений и забросил шайбу в дальний угол от штанги.

Для россиянина эта шайба стала 16-й в овертаймах – теперь он делит третье место в истории НХЛ по этому показателю с Патриком Элиашем и Даниэлем Седином. На втором месте Яромир Ягр с 19 шайбами, лидер – Александр Овечкин с 23 голами.

Ковальчук провел четыре матча за «Монреаль», забил одну шайбу и трижды ассистировал партнерам.

Российский нападающий был признан второй звездой матча.

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