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Ковальчук забросил первую шайбу за «Монреаль» и принес команде победу в овертайме
Российский форвард вышел на третье место по голам в дополнительное время в НХЛ.
В ночь на 12 января «Монреаль» на выезде обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:1.
Основное время закончилось вничью, а в овертайме все решила шайба российского форварда Ильи Ковальчука на последней минуте – его первая за клуб из Канады. Хоккеист запутал защитника серией обманных движений и забросил шайбу в дальний угол от штанги.
Для россиянина эта шайба стала 16-й в овертаймах – теперь он делит третье место в истории НХЛ по этому показателю с Патриком Элиашем и Даниэлем Седином. На втором месте Яромир Ягр с 19 шайбами, лидер – Александр Овечкин с 23 голами.
- Ковальчук провел четыре матча за «Монреаль», забил одну шайбу и трижды ассистировал партнерам.
- Российский нападающий был признан второй звездой матча.
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