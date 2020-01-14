Российский хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал пять очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» – он забросил две шайбы и отдал три ассиста.

Вот дубль 28-летнего нападающего:

Артемий ассистировал Йесперу Фасту, Крису Крайдеру и Адаму Фоксу. Результативность помогла Панарину с 67 очками выйти на третье место в гонке бомбардиров НХЛ – теперь он уступает только Коннору Макдэвиду (71) и Леону Драйзайтлю (70).

Также хоккеист повторил клубное достижение «Рейнджерс» сезона-1961/62. Тогда Энди Батгейт тоже набрал три очка и более в четырех домашних матчах подряд.

«Рейнджерс» выиграл у «Айлендерс» со счетом 6:2.

Панарин признан главной звездой встречи.

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