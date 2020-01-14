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Полтора года назад Маршанд лизнул соперника, а теперь проехал мимо шайбы во время исполнения буллита
«Бостон» обидно проиграл «Филадельфии».
Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд допустил курьезную ошибку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».
При счете 5:5 игра перешла в серию буллитов, и 31-летний канадец вышел на решающую попытку. Она получилась неудачной – Маршанд разогнался и не попал по шайбе.
- В мае 2018-го Маршанд лизнул нападающего «Тампы» Райана Кэллахана во время стычки.
- По буллитам победила «Филадельфия».
- «Бостон» в сезоне-2019/20 не выиграл ни одной серии буллитов из семи.
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