Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с продлением контракта.

«Посмотрим, что будет. Мы не можем вести переговоры до 1 июля, так что увидим. Я не спешу. Думаю, генменеджер Брайан Маклеллан, владелец Тед Леонсис и остальные тоже не торопятся меня подписывать.

Понимаю, почему Бэкстрём остался в «Вашингтоне». Я у него спрашивал, меня интересовало, что происходит. Очень рад, что он подписал контракт. Как игроку мне тоже хочется остаться здесь – здесь семья и друзья, отличные отношения с клубом и с городом. Не хотел бы переезжать, потому что Вашингтон стал для меня вторым домом», – цитирует 34-летнего Овечкина сайт НХЛ.

Контракт Александра с клубом действует до окончания сезона-2020/21.

Ови играет в «Вашингтоне» с 2005 года.

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