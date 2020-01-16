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Ковальчук не глядя отдал шикарный ассист из-за спины

Ковальчук не глядя отдал шикарный ассист из-за спины
Eurosport

30 мин. назад

Илья переживает за океаном вторую молодость.

«Монреаль» Ильи Ковальчука проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ – ассист русского нападающего не помог команде уйти от поражения.

36-летний Ковальчук отдал голевую передачу Филлипу Дано из-за спины – незрячий ассист получился главным шедевром матча.

  • «Монреаль» уступил со счетом 1:4.
  • Ковальчук сделал 10-й голевой пас в сезоне, в 23 матчах он набрал 14 очков (4+10).

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