Николетт Кеди – подруга голкипера «Сан-Хосе» Аарона Делла. «Шаркс» проводят унылый сезон и плетутся на 13-й строчке Западной конференции, зато у Делла все отлично в личной жизни – просто посмотрите, какую красотку он отхватил.

Аарон объясняет любовь к Николетт тем, что она тоже любит хоккей: «Моя профессия предполагает постоянные разъезды, и я знал, что буду встречаться только с той девушкой, которая понимает важность хоккея».

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