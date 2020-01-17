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Результативная ночь для русских ветеранов в НХЛ – Овечкин оформил хет-трик, у Ковальчука дубль
У Саши 25-й хет-трик в НХЛ.
В ночь на 17 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» (5:2), а «Монреаль» справился с «Филадельфией» (4:1).
В составе обоих команд зажгли русские парни. Капитан «Кэпиталс» Алекс Овечкин оформил хет-трик.
А новичок канадской команды Илья Ковальчук положил дубль.
- Для Овечкина это 25-й хет-трик в НХЛ, он был признан первой звездой матча. Всего у россиянина 31 шайба в сезоне.
- Ови – лишь второй хоккеист в истории лиги, забросивший от 30 шайб в первых 15 сезонах.
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