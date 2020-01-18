Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин достиг отметки в 691 гол в НХЛ и вошел в десятку лучших снайперов в истории лиги.

Овечкин отметился тремя шайбами в гостевом матче против «Айлендерс» (6:4) и обогнал в списке лучших снайперов канадца Марио Лемье. Всего в активе 34-летнего россиянина 1261 очко (692 шайбы + 569 передач) в 1133 матчах в НХЛ. Аналогичного результата – 692 шайбы – достиг легендарный нападающий Стив Айзерман.

Вторая шайба россиянина получилась как минимум блестящей, как максимум – гениальной. Настоящий шедевр Ови!

Третью шайбу Овечкин забросил в пустые ворота, предварительно обыграв одного из соперников.

Наибольшее количество заброшенных шайб в НХЛ остается на счету Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Следующая цель Ови – Марк Мессье, в его активе 694 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

Российский нападающий семь раз завоевывал приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

«У него большая клюшка». Водонаева призналась в тайном романе с хоккеистом

Качай приложение Eurosport для iOS или Android