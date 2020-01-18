Getty Images
Овечкин опередил Лемье и вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ
Александр Великий.
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин достиг отметки в 691 гол в НХЛ и вошел в десятку лучших снайперов в истории лиги.
Овечкин отметился тремя шайбами в гостевом матче против «Айлендерс» (6:4) и обогнал в списке лучших снайперов канадца Марио Лемье. Всего в активе 34-летнего россиянина 1261 очко (692 шайбы + 569 передач) в 1133 матчах в НХЛ. Аналогичного результата – 692 шайбы – достиг легендарный нападающий Стив Айзерман.
Вторая шайба россиянина получилась как минимум блестящей, как максимум – гениальной. Настоящий шедевр Ови!
Третью шайбу Овечкин забросил в пустые ворота, предварительно обыграв одного из соперников.
Наибольшее количество заброшенных шайб в НХЛ остается на счету Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Следующая цель Ови – Марк Мессье, в его активе 694 шайбы.
- Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.
- Российский нападающий семь раз завоевывал приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.
«У него большая клюшка». Водонаева призналась в тайном романе с хоккеистом