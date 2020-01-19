Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук поучаствовал в победе команды над «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

36-летний хоккеист забросил одну из четырех шайб «Монреаля» в основное время и затем реализовал послематчевый буллит. По итогам серии буллитов команда Ковальчука победила со счетом 5:4.

Статистика Ильи в текущем сезоне – 17 очков (7+10).

В восьми матчах за «Монреаль» Ковальчук почти столько же очков (8), сколько в 19 играх за предыдущий клуб – «Лос-Анджелес» (9).

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