Овечкин за неделю обошел Селянне и Лемье

Александр Великий в 2020 году – восемь матчей, 10 шайб. Восемь из них – в последних трех играх. Фантастический рывок 34-летнего форварда официально закрепил его появление в топ-10 снайеров НХЛ за всю историю.

14 января. Дубль «Каролине». 686 шайб. 11 место.

Еще первой шайбой Овечкин обошел Теему Селянне, который почти сразу же записал обращение Ови: «Поздравляю с тем, что ты обогнал меня в списке лучших снайперов. Ты забросишь еще много шайб, так что продолжай в том же духе и получай от этого удовольствие».

17 января. Хет-трик с «Нью-Джерси». 689 шайб. 11 место.

Возможно, «дьяволы» и избежали бы разгрома, но еще в первом периоде Ови получил клюшкой в лицо от Майлса Вуда. «Взбесил ли меня удар клюшкой? Да, думаю, мы провели пару неплохих смен, но наш гол не засчитали. После этого я получил клюшкой в лицо, но арбитры не дали удаления. Я не думаю, что Вуд сделал это намеренно. А судьи это просто не заметили. Но после этого я немного обезумел», – признался Овечкин.

Две шайбы в первом периоде и еще одна в третьем – до десятого места Марио Лемье оставалась одна шайба.

18 января. Хет-трик с «Айлендерс». 692 шайбы. 9 место.

Еще никогда до этого Овечкин не делал два хет-трика подряд, а тут между ними прошли всего сутки. Официальный вход в десятку великих оформил второй гол Ови, причем в падении. Более того, шайба в пустые ворота позволила ему догнать Стива Айзермана.

Александр о рекорде Гретцки вслух пока не говорит, даже после вхождения в топ-10 он был предельно дипломатичен: «Это выдающиеся игроки. И особенное достижение. Это история. Приятно оказаться в компании таких великих имен. У меня есть еще полтора года по действующему контракту, так что посмотрим». Но его многолетний партнер по звену Никлас Бекстрём после подписания нового соглашения со «столичными» сдал капитана: «Если я все правильно понимаю, Ови подпишет бумаги 2 июля».

Кого Овечкин может достать уже в этом сезоне?

На счету Овечкина сейчас 34 шайб в 49 играх регулярки-19/20 (делит второе место с Мэттьюсом). Если форвард «Вашингтона» сохранит такой темп, то настреляет еще порядка двух десятков шайб.

Сейчас таблица страйкеров за всю историю выглядит так:

Нет сомнений, что Овечкин обойдет Марка Мессье, но при набранном темпе уже в этом сезоне Ови выйдет на седьмое место обогнав, Марка Гартнера – до него сейчас 16 шайб. А еще один сезон с 40 точными попаданиями обеспечит ему место в топ-4.

А что насчет рекорда Гретцки?

До главной цифры мирового хоккея авторства Уэйна Гретцки Овечкину осталось 202 шайбы. В среднем, Овечкин, укладывает сотню шайб чуть больше чем в два года – почти тысяча дней между 300-й и 400-й шайбой объясняются локаутом в заокеанской лиге. Нынешнее коллективное соглашение заканчивается в 2021 году, но на этот раз стороны намного ближе к соглашению, что тоже на руку Овечкину.

«Я думаю, что локаута не будет. В 2021 году должна стартовать команда из Сиэтла – для лиги вряд ли приемлем вариант, что клуб должен дебютировать, а тут начался локаут. Уже сейчас профсоюзы и лига общаются, и у меня есть информация, что почти по многим пунктам уже есть понимание и согласие – это очень большой плюс. Тем более лига спокойно может пережить локаут, а вот с игроками – вопрос», – рассказал Eurosport.ru известный хоккейный комментатор Владимир Дехтярев.

Сейчас Овечкину 34 года – понятно, что спад в игре неизбежен даже с его богатырским здоровьем, поэтому в 4 года уложить оставшиеся 200 шайб будет сложно. Но вот в 5-6 лет – вполне. Тот же Ягр в 42 года забрасывал за сезон в НХЛ чуть меньше 30 шайб.

«Рекорд Александра был бы фантастическим событием, но Овечкин моложе не становится – нужно обойтись без травм. Ведь много было хоккеистов, про которых говорили, что они могут достать до рекорда – не получилось. Например, Марио Лемье, но, к сожалению, много пропускал из-за травм и рано закончил – я думаю, что это тот человек, который реально мог Гретцки догнать», – продолжает Дехтярев.

Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталс»Getty Images

Уэйн получил солидную фору на старте: Овечкин стартовал в лиге в 20 лет, канадец – в 18, а также с 20 до 23 лет Уэйн забросил за 4 сезона 324 шайбы (92, 72, 87, 73), но после тридцатилетия Гретцки выдал всего лишь один топовый сезон с 38 страйками (сезон-93/94). Для сравнения: после 30 Овечкин дважды преодолевал отметку в 50 шайб, один раз остановился на 49 и в этом сезоне имеет отличные шансы вновь выбить полтинник.

Сейчас у Овечкина почти две недели отдыха. Матч всех звезд он вновь пропускает, что ведет и к дисквалификации на ближайшую игру регулярки с «Монреалем». Самое время перезарядиться – на марафонской дистанции самое интересное начинается именно ближе к финишу.

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