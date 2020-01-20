Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.

За предыдущие семь дней Александр Великий забросил 8 шайб в трех матчах, оформил два хет-трика, обошел Теему Селянне с Марио Лемье и вошел в десятку лучших снайперов в истории лиги.

Второй звездой стал латвийский вратарь Элвис Мерзликин из «Коламбуса». Он выиграл все три матча, в двух из которых отстоял на ноль, и отразил 98,2% бросков.

Тройку звезд недели замкнул капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз, у которого 9 (3+6) очков в 4 матчах.

У Овечкина 692 гола в НХЛ, он делит девятое-десятое места со Стивом Айзерманом. Ближайшие цели: Марк Мессье (694) и Майк Гартнер (708).

Лучшим снайпером НХЛ остается Уэйн Гретцки – 894 шайбы.

Овечкин уже ворвался в топ-10 страйкеров НХЛ за всю историю. Побьет ли он рекорд Гретцки?

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